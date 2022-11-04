"Гірники" вже у Львові.
ШАХТАР ПЕРЕД МАТЧЕМ ПРОТИ ЛЕЙПЦИГУ, ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
04 листопада 2022, 16:44
Шахтар повернувся з Польщі, де напередодні зіграв заключний поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (0:4).
3 листопада "помаранчево-чорні" відпрацювали тренування у Варшаві, після якого футболісти й тренерський штаб здійснили переліт до Жешува, звідки вже автобусами приїхали до Львова. Про це повідомляє офіційний сайт донеччан.
У п’ятницю "гірники" продовжать підготовку до наступної гри чемпіонату України проти Інгульця.
Нагадаємо, матч 11-го туру УПЛ Шахтар – Інгулець відбудеться в суботу, 5 листопада, на Арені Львів. Початок о 15:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції
на Football.ua.