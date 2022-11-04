Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 22:00.

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Конференцій італійська Рома обіграла болгарський Лудогорець (3:1).

У першому таймі гості Стадіо Олімпіко відкрили рахунок, проте по перерві Ніколо Дзаньоло заробив 2 пенальті, які реалізував Лоренцо Пеллгріні, а згодом забив і сам. Тим самим "джалороссі" вибороли путівку до стикових матчів Ліги Європи, де можуть зустрітися з донецьким Шахтарем.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Рома — Лудогорець у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Рома - Лудогорець 3:1

Голи: Пеллегріні, 56, 65, Дзаньоло, 85 — Рік, 42