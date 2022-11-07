Італія

Коуч Мілана — про жеребкування ЛЧ.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів, де "росонеррі" в 1/8 фіналу належить зіграти проти Тоттенгема.

"На нас чекають дві складні ігри проти сильного суперника та тренера, який нас знає. Нам знадобиться впевненість та якість, наш рівень має бути дуже високим. Ми маємо бути переконані, що зможемо подолати цей раунд. Історично Мілан має негативні показники проти англійців, тож це можливість для нас.

До 1/8 фіналу пройшли чотири англійські команди, а італійських – три. Їхній рівень високий, але й ми ростемо. Ми зіткнемося з великим тренером, який перемагав скрізь і надає команді індивідуальності, а також з командою, в якій багато гравців, які знають Серію А. Це буде рівна гра, важливо, що перший матч – домашній.

Чи буде Ібра з нами в лютому? Ми всі сподіваємося, що він зможе повернутися якнайшвидше. Він добре прогресує, але будь-що може статися до лютого", – сказав Піолі на пресконференції.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 14-15 та 21-22 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 7-8 і 14-15 березня.