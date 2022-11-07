Україна

Шахтар долучається до збору, який оголосив Андрій Шевченко

Донецький Шахтар підтримує ініціативу фандрейзингової платформи United24 та її амбасадора Андрія Шевченка зі збору коштів на відбудову стадіону Чемпіон в Ірпені. Про це повідомляється на офіційному сайт "гірників"

Стадіон було суттєво пошкоджено російськими снарядами у березні 2022 року. Клуб виділить на реалізацію проєкту 100 тисяч євро, а також звернеться до міжнародної футбольної спільноти із закликом про підтримку.

До речі, Шахтар дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.