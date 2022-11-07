Фото ФК Шахтар
07 листопада 2022, 18:16
Донецький Шахтар підтримує ініціативу фандрейзингової платформи United24 та її амбасадора Андрія Шевченка зі збору коштів на відбудову стадіону Чемпіон в Ірпені. Про це повідомляється на офіційному сайт "гірників"
Стадіон було суттєво пошкоджено російськими снарядами у березні 2022 року. Клуб виділить на реалізацію проєкту 100 тисяч євро, а також звернеться до міжнародної футбольної спільноти із закликом про підтримку.
До речі, Шахтар дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.