Україна

Лідер Шахтаря може переїхати в АПЛ.

Лондонський Арсенал провів перемовини з представниками лідера Шахтаря Михайла Мудрика, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, представники футболіста провели "позитивні перемовини" з лондонцями. Не виключено, що взимку 2023 року українець стане гравцем Арсеналу. Нагадаємо, що в складі "канонірів" грає інший футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Якщо клуб домовиться з представниками Михайла, то перемовини з Шахтарем можуть бути куди складнішими. Все через трансферну вартість Мудрика. Шахтар розгляне пропозиції по Мудрику від 60 мільйонів євро.