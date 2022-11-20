Міланський клуб хоче продовжити співпрацю з турецьким півзахисником.
ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ, GETTY IMAGES
20 листопада 2022, 15:53
Міланський Інтер має бажання продовжити контракт з півзахисником Хаканом Чалханоглу, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, найближчим часом керівництво клубу запропонує 28-річному Хакану нову угоду на покращених умовах. Нагадаємо, що чинна угода гравця з клубом розрахована до кінця сезону 2023/2024.
У поточному сезоні Хакан Чалханоглу відіграв 20 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що Чалханоглу зацікавив МЮ та Ньюкасл.