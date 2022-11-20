Італія

Міланський клуб хоче продовжити співпрацю з турецьким півзахисником.

Міланський Інтер має бажання продовжити контракт з півзахисником Хаканом Чалханоглу, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, найближчим часом керівництво клубу запропонує 28-річному Хакану нову угоду на покращених умовах. Нагадаємо, що чинна угода гравця з клубом розрахована до кінця сезону 2023/2024.

У поточному сезоні Хакан Чалханоглу відіграв 20 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Чалханоглу зацікавив МЮ та Ньюкасл.