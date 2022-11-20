Україна

Коментар коуча харків'ян після поразки в матчі УПЛ.

Головний тренер Металіста Олег Ратій прокоментував поразку своїх підопічних (0:1) у поєдинку 14-го туру УПЛ проти Миная.

"Вкотре важко розмовляти після матчу. На наш погляд, у першому таймі ми мали моменти, які не використали. У другому таймі щось трапилося і Минай як господар поля нав’язав нам боротьбу. Ми її програли, на жаль. Це і вилилося в підсумковий результат.

Програли боротьбу, ми не підсіли. На початку другого тайму діяли непогано на чужій половині поля, але програли боротьбу і попереду, і позаду. Тому такий підсумок", — цитує Ратія офіційний сайт Миная.

Звіт про матч Минай — Металіст читайте за посиланням.