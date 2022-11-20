Розповідь Де Пени про те, як легіонери Динамо і Шахтаря зустріли повномасштабне вторгнення.
КАРЛОС ДЕ ПЕНА, GETTY IMAGES
20 листопада 2022, 15:25
Колишній півзахисник Динамо Карлос де Пена згадав про початок повномасштабного вторгнення росії на територію України.
"У середу, 23 лютого, президент клубу пообіцяв команді, особливо легіонерам, що ситуація у столиці під контролем. Що нічого не буде, що він навіть говорив із Президентом України. А ми можемо бути спокійними, бо нічого не станеться. Але, правду кажучи, я не вірив.
Пам'ятаю, як прокинувся о 4-й ранку від звуків двох літаків над моїм будинком. Потім пролунав звук вибуху. Не знаю, чи це було близько від мене, чи далеко, але я відчув його. Я одразу зустрівся зі своїми одноклубниками з Бразилії, адже ми жили в одному районі, і навіть із деякими гравцями Шахтаря, і поїхали до одного з готелів міста.
Ми провели три ночі у підземній квартирі, своєрідному бункері, з невпевненістю, зі страхом, не знаючи, що станеться, і намагаючись передати душевний спокій нашим сім'ям, коли в нас самих його не було. Але, на щастя, сьогодні я можу розповісти про це як жарт.
Ми контактували з посольствами, які пропонували нам можливі варіанти виїзду, але ми мали групу з 50 осіб разом з дітьми, тому сам процес був не таким простим.
Зі станції, яка була за 15 хвилин їзди від нас, йшов поїзд. Він прямував до кордону Польщі, Румунії, а потім Молдови. Провівши в цьому поїзді 17 годин, ми так і не потрапили на кордон Польщі через велику кількість людей, пройти було нереально.
Ми вирішили доїхати до кордону з Молдовою, де на нас чекав автобус від Федерації футболу України. За 4 години, вже в Молдові, ми трохи заспокоїлися. Мабуть, тільки там ми почали відчувати, що ми справді повертаємось додому", — цитує гравця AS.
Нагадаємо, Динамо та Інтернасьонал узгодили трансфер Карлоса де Пени.