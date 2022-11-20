Україна

Розповідь Де Пени про те, як легіонери Динамо і Шахтаря зустріли повномасштабне вторгнення.

Колишній півзахисник Динамо Карлос де Пена згадав про початок повномасштабного вторгнення росії на територію України.

"У середу, 23 лютого, президент клубу пообіцяв команді, особливо легіонерам, що ситуація у столиці під контролем. Що нічого не буде, що він навіть говорив із Президентом України. А ми можемо бути спокійними, бо нічого не станеться. Але, правду кажучи, я не вірив.

Пам'ятаю, як прокинувся о 4-й ранку від звуків двох літаків над моїм будинком. Потім пролунав звук вибуху. Не знаю, чи це було близько від мене, чи далеко, але я відчув його. Я одразу зустрівся зі своїми одноклубниками з Бразилії, адже ми жили в одному районі, і навіть із деякими гравцями Шахтаря, і поїхали до одного з готелів міста.

Ми провели три ночі у підземній квартирі, своєрідному бункері, з невпевненістю, зі страхом, не знаючи, що станеться, і намагаючись передати душевний спокій нашим сім'ям, коли в нас самих його не було. Але, на щастя, сьогодні я можу розповісти про це як жарт.

Ми контактували з посольствами, які пропонували нам можливі варіанти виїзду, але ми мали групу з 50 осіб разом з дітьми, тому сам процес був не таким простим.

Зі станції, яка була за 15 хвилин їзди від нас, йшов поїзд. Він прямував до кордону Польщі, Румунії, а потім Молдови. Провівши в цьому поїзді 17 годин, ми так і не потрапили на кордон Польщі через велику кількість людей, пройти було нереально.

Ми вирішили доїхати до кордону з Молдовою, де на нас чекав автобус від Федерації футболу України. За 4 години, вже в Молдові, ми трохи заспокоїлися. Мабуть, тільки там ми почали відчувати, що ми справді повертаємось додому", — цитує гравця AS.

Нагадаємо, Динамо та Інтернасьонал узгодили трансфер Карлоса де Пени.