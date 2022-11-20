ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає про найкращі поєдинки, що відкривали світовий форум.

У неділю поєдинком Катару та Еквадору розпочнеться довгоочікувана подія — чемпіонат світу з футболу. Відкинемо негативні аспекти цьогорічного мундіалю й спробуємо поглянути на деякі матчі, що відкривали світові форуми. Пропонуємо вашій увазі четвірку найцікавіших стартових поєдинків, котрі дуже часто відверто розчаровують. Втім, наступні команді зуміли перервати тенденцію.

Бразилія — Шотландія, ЧС-1998

Матчем проти шотландців бразильці розпочали свій шлях до фіналу чемпіонату світу. Гадаємо, ви знаєте історію за загадкові проблеми зі здоров'ям в Роналдо та його схожий на епілепсію напад перед вирішальним поєдинком з Францією.

Проте тоді до цього було ще далеко. Бразильці зійшлися, дуже іронічно, на Стад де Франс з міцною Шотландією. "Скотти" посіли другу сходинку у секстеті Австрією, Швецією, Латвією, Естонією та Білоруссю. Нещодавній суперник збірної України відстав від лідерів австрійців лише на декілька пунктів, проте став найкращою командою серед посівших другі місця та вийшов на турнір.

Свою непоступливість вдалося довести одразу. "Пентакампеони" відкрили рахунок на перших хвилинах після подачі з кутового, проте суперник зумів відігратися з пенальті. Втім, у середині другого тайму шотландці пропустили доволі курйозно та програли. Просто подивіться епізод на відео.

Шотландія, до речі, остаточно займе четверте місце у групі. Команді вдасться лише одного разу зіграти внічию.

Бразилія - Шотландія — 2:1

Голи: Сампайо (4), Бойд (73, аг) — Коллінз (38)

Бразилія: Таффарел — Кафу, Алдаїр, Баяно, Карлос — Джованні (Леонардо, 46), Сампайо, Дунга, Рівалдо — Бебето (Денілсон, 70), Роналдо

Шотландія: Лейтон — Бойд, Калдервуд, Хендрі — Барлі, Джексон (Б. МакКінлі, 79), Ламберт, Коллінз, Дейлі — Галлахер, Дьюрі (Т. МакКінлі, 85)

Німеччина — Коста-Рика, ЧС-2006

У 2006 році господарі турніру німці мали подвійну мотивацію. По-перше, їм потрібно було змити провал на Євро-2004, де "манншафт" посів третю сходинку та не зумів здолати навіть Латвію. По-друге, успішно стартував на домашньому мундіалі. У суперниках була Коста-Рика.

Початок матчу вийшов просто казковим — Філіпп Лам на шостій хвилині потужним пострілом з кута штрафного майданчика пробив точно у дальній та скинув камінь з плеч своєї команди.

Коста-Рика, на диво, доволі швидко відігралася після виходу Пауло Ванчопе на рандеву з голкіпером, проте лише додатково розізлила суперника.

Дубль Мірослава Клозе та потужний дальній тріггер Торстена Фрінгса дозволили "орлам" здобути важливу перемогу на старті, а також зіграти найрезультативніший матч-відкриття в історії мундіалей.

Німеччина - Коста-Рика — 4:2

Німеччина: Леманн — Фрідріх, Метцельдер, Мертезакер, Лам — Шнайдер, Боровскі, Фрінгс, Швайнштайгер — Подольскі, Клозе

Коста-Рика: Поррас — Уманья, Марін, Секейра — Мартінес, Фонсека, Соліс, Гонсалес — Гомес, Кентеньо — Ванчопе

Голи: Лам (6), Клозе (17, 61), Фрінгс (87) — Ванчопе (12, 73)

Південна Африка — Мексика, ЧС-2010

Вперше мундіаль проходив на посушливих африканських полях й розпочинати турнір довелося господарям.

ПАР до останнього змагалася за вихід до плей-оф, якби зуміла не пропустити та забити більше у ворота Франції, взагалі могла б потіснити уругвайців.

Африканці, які перебороли стартовий мандраж, активізувалися і затиснули мексиканців на їхній половині поля. На початку другого тайму логічно довели справу до голу: Модісе видав шикарний пас із центру поля, а Чабалала майстерно пробив у дальню дев'ятку. ПАР мав змогу подвоїти перевагу, але схибив Модісі, який не потрапив по воротах всього з кількох метрів.

У результаті одна-єдина помилка у обороні господарів турніру дозволила мексиканцям відігратися – африканці не встигли організувати штучний офсайд, а Рафаель Маркес, скориставшись провалом, точно пробив по воротах з лінії воротарського майданчика – 1:1.

Південна Африка – Мексика – 1:1

Південна Африка: Кхуне — Гакса, Мокоена, Хумало, Тхвала (Масілела, 46) — Дікгакой, Летшолоньяне — Чабалала, Пінар (Паркер, 83), Модісе — Мфела

Мексика: Перес — Агілар (Гуардадо, 57), Осоріо, Родрігес, Сальсідо — Маркес — Джованні, Хуарес, Торрадо, Вела (Бланко, 69) — Франко (Чічаріто, 73)

Голи: Чабалала (55) — Маркес (79)

Бразилія — Хорватія, ЧС-2014

Завершимо скандальною перемогою бразильців у 2014 році. Команда Сколарі, звісно, вважалася головним фаворитом того турніру, розпочавши його доволі скандально і закінчивши на ще більш мінорній ноті з пропущеною десяткою в битвах с тандемом Німеччина / Голландія.

Проте з хорватами була радість. Саме тоді чемпіонат світу вперше в історії розпочався з автоголу, коли Марсело зрізав простріл у свої ворота, далі Неймар, який проводив блискучий турнір, технічним ударом рахунок зрівняв, проте у середині другого тайму начудив японський арбітр Юіті Нісімура. Фред відверто симулював страшенний контакт з Деяном Ловреном, проте рефері купився на трюк, а Неймар оформив дубль. Хоча, можливо, не купився, а цілеспрямовано намалював позначку господарям турніру.

Хорватія грала не гірше суперника, проте їхній голкіпер провів слабкий поєдинок.

У ендшпілі ефектну крапку поставив Оскар, з носка нанісши дальній підступний постріл.

Бразилія – Хорватія – 3:1

Бразилія: Сезар – Алвес, Сілва, Луїс, Марсело – Пауліньо (Ернанес, 63), Густаво – Халк (Бернард, 68), Оскар, Неймар (Рамірес, 88) – Фред

Хорватія: Плетікоса – Срна, Чорлука, Ловрен, Врсалько – Модріч, Ковачіч (Брозовіч, 61), Ракітіч – Перішич, Оліч – Єлавіч (Ребіч, 78)

Голи: Неймар (29, 71, пен), Оскар (90+1) – Марсело (11, аг)