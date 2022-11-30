Італія

Нідерландський півзахисник скоро може стати повноцінним гравцем Роми.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум, який грає на правах оренди в Ромі, вже скоро може стати повноцінним гравцем римської команди, повідомляє Calciomercato.

Рома вступила у фазу активних переговорів переговори з ПСЖ щодо викупу півзахисника. Контакти із паризьким клубом веде спортивний директор римлян Тьяго Пінту.

У договорі Вейналдума є опція викупу у розмірі 8 мільйонів євро. "Вовки" розраховують отримати знижку, інформує джерело.

Нагадаємо, влітку Вейналдум зламав великогомілкову кістку на тренуванні Роми.