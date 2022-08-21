Італія

Невдалий початок для нідерландського півзахисника у новій команді.

Півзахисник італійської Роми Джорджиньо Вейналдум вилетів на тривалий термін через травму. Про це повідомляє прес-служба "вовків".

31-річний голландець отримав перелом правої великогомілкової кістки на тренуванні, після чого був змушений пройти медичне обстеження.

Найближчим часом футболіст має пройти додаткові медичні тести.

Нагадаємо, Вейналдум перебрався з ПСЖ до Роми у літнє трансферне вікно на правах оренди.

Свій найближчий матч Рома проведе проти Кремонезе в італійській Серії А. Гра пройде завтра, 22 серпня, о 19:30 за київським часом.