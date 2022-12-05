Італія

Француз залишиться в італійській команді.

Мілан хоче продовжити контракт з 36-річним нападником Олів'є Жиру, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, великий вплив на рішення керівництва мав успішний виступ Жиру на чемпіонаті світу. Всі документи для продовження угоди підготовлені та будуть підписані відразу після повернення француза в Мілан.

Нагадаємо, нинішня угода Жиру з клубом діє до кінця поточної кампанії.

Додамо, що Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції з 52 голами в активі. Він обійшов Тьєррі Анрі з 51 голом.