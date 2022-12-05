ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч іспанської збірної вважає, що марокканці — серйозний суперник.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке висловився про наступного суперника "Фурії Рохи" на чемпіонаті світу — збірну Марокко.

"Ми не збираємось змінювати ідею своєї гри. Але це не означає, що ми маємо домінувати всі 90 хвилин, тому що на ЧС ми граємо проти команд високого рівня, гравців та тренерів.

Якщо говорити про виступ на чемпіонаті світу, то Іспанія грає напрочуд добре, за винятком 10 хвилин у матчі з Японією. Японія перевершувала нас лише 10 хвилин, ми зіграли майже 300. У міру просування турніру таких хвилин буде більше.

Я зовсім не турбуюсь про результат. Я турбуюся про те, що команда робитиме все добре. Якщо ми робимо все гаразд, нормальною справою є перемога.

Марокко — одна із найпідготовленіших команд на цьому чемпіонаті світу. Якщо хтось і дивиться на Марокко зверхньо, то це не іспанська команда", – заявив Енріке.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня. Початок — о 17:00.

Відзначимо, у матчі Японія — Іспанія стався дуже суперечливий гол, який вплинув на долю Німеччини.