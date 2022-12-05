ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч англійців — про чвертьфінальну битву з французами.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився очікуваннями від матчу із Францією у чвертьфіналі ЧС.

"Збірна Франції стане для нас найбільшим випробуванням. Вони володарі титулу, чемпіони світу і мають неймовірну кількість індивідуальних талантів. Це буде неймовірний матч, до якого потрібно готуватись, це наше завдання.

Мбаппе — гравець світового рівня. Він уже показував якісні виступи на інших турнірах такого рівня. Але я думаю, що Антуан Грізманн також феноменальний футболіст. Ми дуже добре знаємо Олів'є Жиру. У півзахисті є молоді гравці, які творять неймовірні речі. Якщо уважно подивитися на Францію, то в кожній лінії є талант. Це велике випробування для нас", — сказав тренер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — Сенегал.