ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Майбутній керманич Нідерландів прокоментував ставлення до лідера національної команди.

Збірна Нідерландів стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Сенегалу на полі стадіону Ель-Тумама в місті Доха.

Сенегал — Нідерланди. Напередодні

Майбутній головний тренер "ораньє" Рональд Куман, який замінити Луї ван Гала після міжнародного форуму, напередодні звітного протистояння розповів журналістам про свої відносини з провідним гравцем ланки атаки команди — Мемфісом Депаєм.

"Споглядаючи назад, ми лише можемо посміятися над коментарем, який я зробив стосовно Мемфіса, коли він був ще зовсім молодим гравцем. Загалом, люди швидко формують думку про інших. І неважливо, чи це будуть футболісти, чи це будуть телевізійні знаменитості, чи хто завгодно інший.

Я тоді сказав щось журналістам про його ставлення до футболу, що він поводився так, ніби вже виграв десять єврокубків. Тоді я дійсно думав про це, хоча й сам був таким самим у його віці.

Ми з Мемфісом все ще багато спілкуємося, регулярно бачимося в Барселоні. Під час наших розмов я зрозумів, який він насправді гарний хлопець. Це відчуття посилилося, коли він працював зі мною в збірній Нідерландів та Барселоні.

Мемфіс — великий професіонал і чудова людина. Усе, що він робить, зосереджується на тому, щоб бути у найкращій формі, щоб конкурувати з іншими зірками", — заявив нідерландський фахівець.

Зазначимо, що напередодні матчу стало відомо, що лідер атак "ораньє" пропустить стартову зустріч своєї національної команди через пошкодження.

Прийдешня гра між Сенегалом та Нідерландами відбудеться 21 листопада, о 18:00.