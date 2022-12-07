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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    07 грудня 2022, 14:00

    Хорватія — Бразилія. Історія протистояння

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Оскар проти хорватських зірок / Getty Images
    Оскар проти хорватських зірок / Getty Images 07 грудня 2022, 14:00

    Вже 9 грудня візьмуть старт чвертьфінали ЧС-2022, і у першому матчі зійдуться збірні Бразилії та Хорватії. Parimatch Ukraine котирує селесао набагато вище й дає на її вихід до півфіналу коефіцієнт 1,16.

    Бразилія грала проти хорватів два офіційних матчі у своїй історії. В обох випадках це був перший тур групового етапу, але значимість цих матчів для одного із суперників була принципово різною.

    2006-го бразильці грали перший матч на чемпіонаті світу у статусі чинного чемпіона – і грали дуже ліниво. Вони, за великим рахунком, так грали весь турнір, вилетівши від першого ж серйозного суперника, але в даному конкретному випадку, в групі з Австралією та Японією, команду Паррейри просто багато в чому влаштовувала нічия.

    Зосередження зірок в атаці у селесао було просто неймовірне (Роналдіньо, Роналдо, Кака, Адріано за постійної підтримки Кафу та Роберто Карлоса) і зовсім без голів така атака обійтися, напевно, не могла – точно не проти проблемної оборони “шашкових”. Один гол так і прийшов: Кака відзначився ідеальним по силі та точності дальнім ударом.

    Дальніх ударів у грі було багато – і якщо від Кака, з урахуванням позиції, це було приводом для оплесків, то від Роналдо та Роналдіньо хотілося більшого. Плюс до цього Хорватія могла покарати селесао за спокій: Ігор Тудор точно міг забивати після одного зі штрафних. Але, так чи інакше, матч закінчився 1:0, і команди, здавалося б, розрахувалися на першу та другу. Тоді ще ніхто не міг припустити, що Гус Гіддінк підготував черговий суперпроект...

    А через вісім років Бразилія відкривала домашній ЧС-2014. Будь-який результат, окрім виграшу турніру, вважався б провалом, і з цього приводу селесао навіть повернула Луїша Феліпе Сколарі – останнього тренера, який призводив команду до золота. “Сержант” мав якось замаскувати проблеми із завершенням (Фред – “гідний” продовжувач традицій Пеле, Ромаріо та Роналдо), центром поля (Луїс Густаво та Пауліньо – занадто багато для непоганої команди, занадто мало для збірної Бразилії) та обороною (тут, звичайно, були різні персонажі, але Давид Луїз – теж очевидна проблема).

    Матч бразильці розпочали з атак, і вони логічно призвели до голу... у свої ворота. Нікіца Єлавіч був однією з найспірніших постатей у складі хорватів, але його тиск змусив Марсело увійти в історію ЧС: ніколи раніше перший гол чемпіонату світу не носив приставку “авто-”. У відповідь Неймар чудово зіграв у більярд, ідеальним за точністю ударом зрівнявши рахунок – але після цього на полі надовго запанувала рівна позиційна боротьба. Безумовно, Бразилія мала ініціативу, але моментів біля воріт Плетікоси було мало.

    Долю матчу вирішив дуже спірний пенальті, призначений після падіння Фреда. Безумовно, Ловрен його торкався, але щоб арбітр замість жовтої за симуляцію показав пенальтi, такий епізод мав статися у матчі господарів чемпіонату світу, причому у матчі відкриття. Плетікоса пенальті майже взяв, але майже, звичайно, не рахується. Оскар уже на останніх секундах встановив остаточний рахунок, і команди пішли кожна своїм шляхом: хорвати – до невиходу з групи, бразильці – до 1:10 у двох медальних матчах.

    З урахуванням двох товариських матчів селесао здобула проти хорватів три перемоги і одну нічию в чотирьох матчах.

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Віталій Пасічний

    Віталій Пасічний

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