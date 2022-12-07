Україна

Чергове визнання для лідера київського Динамо.

Атакувальний півзахисник Динамо Віталій Буяльський — найкращий гравець клубу у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Голосування відбулось в офіційному клубному Telegram каналі Динамо. В опитуванні взяли участь майже 3,5 тисячі респондентів. Найбільше голосів (50%) набрав Віталій Буяльський, який отримав титул Favbet гравець листопада.

Друге місце у Циганкова (27%), Ванат на третій сходинці (11%), Лонвейк набрав 8%, а Бущан — 5%.

Загалом у вісьмох матчах кияни здобули 5 перемог, двічі зіграли внічию та одного разу програли.

Раніше ми писали, що Циганков подешевшав на три мільйони.