ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Нідерландів прокоментував можливий трансфер.

Правий фланговий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс напередодні влаштував феєрію в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти національної команди США, зробивши дві гольові передачі та забивши один м’яч у переможному для його країни матчі (3:1).

Нідерланди — США 3:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Не дивлячись на суттєві здобутки на міжнародному рівні, у клубі ситуація довкола 26-річного футболіста залишається невизначеною, і вже під час зимового трансферного вікна можливий його відхід до іншої команди.

Серед претендентів ЗМІ називають лондонський Челсі, і після матчу проти США журналісти не забули запитати футболіста щодо його власних думок стосовно такого варіанту розвитку подій:

"Приємно чути, що я підійшов Челсі — це гарний комплімент. Але грати за Інтер — це також непогано.

Я пишаюся тим, що можу виступати в складі Інтера, і станом на зараз я зосереджений виключно на збірній Нідерландів та Інтері", — заявив нідерландський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Деста 29 матчів, п’ять забитих м’ячів та шість гольових передач.