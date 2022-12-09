Італія

Зараз футболіст грає у клубі на правах оренди.

Італійський півзахисник Стефано Сенсі може підписати повноцінний контракт із Монцею, повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

"Монца хоче підписати Стефано Сенсі з Інтера на постійній угоді у кінці сезону. Сенсі не входить до планів Індзагі, але Палладіно вважає його ключовим гравцем" — підсумував італійський журналіст на своїй сторінці у Twitter.

Відзначимо, що хавбек приєднався до новачка Серії А цього літа, перейшовши з Інтера на правах оренди. За 14 матчів у футболці "б'янкороссі" 27-річний футболіст встиг відзначитися двома голами.

Нагадаємо, Монца виявляє інтерес до ще одного центрального півзахисника "нерадзуррі". Щоправда, у клуба з передмістя Мілана є конкурент у вигляді Торіно.