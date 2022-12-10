Контракт румуна з "синіми" закінчується влітку.
Разван Марін, Getty Images
10 грудня 2022, 17:11
Сампдорія цікавиться півзахисником Емполі Разваном Маріном, повідомляє у своєму Твіттері авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.
Що важливо, права на Маріна належить Кальярі, який після вильоту з Серії А віддав румуна в оренду Емполі.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні 26-річний футболіст провів у футболці "синіх" 16 матчів і не відзначився жодною результативною дією.
Нагадаємо, також генуезці хочуть підписати колишнього гравця київського Динамо.