ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Прекрасний постріл Сабірі допоміг марокканцям створити сенсацію у матчі з бельгійцями.

У неділю, 27 листопада, збірна Марокко сенсаційно обіграла бельгійців — 2:0.

Першим голом африканської збірної відзначився хавбек італійської Сампдорії Абдельхамід Сабірі. Цей м'яч став першим, забитим прямим ударом зі штрафного на катарському Мундіалі.

Також Сабірі забив перший гол зі штрафного в історії Марокко на чемпіонатах світу. Раніше марокканці приймали участь на чемпіонатах світу 1970, 1986, 1990, 1994, 1998 та 2018 років.

Зазначимо, що у понеділок, 28 листопада, Сабірі відзначить свій 26-й день народження.