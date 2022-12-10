Команда українця програла у серії післяматчевих пенальті.
Руслан Маліновський, www.atalanta.it
10 грудня 2022, 18:19
Аталанта провела товариський матч за Трофей Бортолотті з німецьким Айнтрахтом.
У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 56 хвилин.
Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті сильнішою була команда з Бундесліги (5:3).
Свій наступний контрольний матч Аталанта проведе проти французької Ніцци. Гра відбудеться 16 грудня.