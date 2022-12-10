Італія

Команда українця програла у серії післяматчевих пенальті.

Аталанта провела товариський матч за Трофей Бортолотті з німецьким Айнтрахтом.

У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 56 хвилин.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті сильнішою була команда з Бундесліги (5:3).

Свій наступний контрольний матч Аталанта проведе проти французької Ніцци. Гра відбудеться 16 грудня.