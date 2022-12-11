Італія

Футболіст вже прибув до Лондона.

Італійський Удінезе близький до трансферу 19-річного таланта Флуміненсе Матеуса Мартінса.

Щоправда футболіст одразу відправиться в оренду до Вотфорда, повідомляє Фабріціо Романо. Термін орендної угоди наразі невідомий.

"Мені повідомили, що бразильський нападник Матеус Мартінс прилетів до Лондона вчора ввечері, і сьогодні він буде на стадіоні Вікередж Роуд, де подивиться гру між Вотфордом і Халл Сіті.

Мартінс переходить до Удінезе» з Флуміненсе за 6 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро додатково — він негайно перебирається до Вотфорда на правах оренди. Медичні тести також зроблені" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що Вотфорд і Удінезе мають одного власника — італійця Джампаоло Поццо. Також до числа його клубів належить іспанська Гранада. Наразі Вотфорд посідає шосту сходинку у Чемпіоншипі, а Удінезе — восьму у Серії А.

Відзначимо, що влітку 2021 року інтерес до Мартінса виявлял донецький Шахтар, проте пропозиція "гірників" у розмірі 7 мільйонів євро була відхилена Флуміненсе.

У 2022 році Матеус провів 37 матчів у складі "Флу" і відзначився шістьма голами та п'ятьма асистами.