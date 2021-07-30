Матеус Мартинс мог продолжить свою карьеру в чемпионате Украины.
Матеус Мартинс, ФК Флуминенсе
30 июля 2021, 13:28
Нападающий Флуминенсе Матеус Мартинс мог продолжить свою карьеру в чемпионате Украины, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, в услугах 18-летнего бразильца заинтересован донецкий Шахтер, который связывался с бразильским клубом через посредника.
Также отмечается, что руководство Флуминенсе отказало "горнякам" в трансфере своего игрока, за которого украинский клуб предлагал около 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мартинс провел три игры в чемпионате Бразилии и один в Кубке страны. Также на его счету пять игр в чемпионате U-23, где он забил три мяча.