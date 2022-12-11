ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський вінгер поділився своїми думками після вильоту з ЧС-2022 у Катарі.

Вінгер збірної Португалії Рафаель Леау прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко (0:1).

"З нашим складом ми амбітно розраховували пройти якнайдалі, а якщо бути конкретнішим – виграти чемпіонат світу. Ми продемонстрували нашу цінність як команди та повною мірою насолодилися цим змаганням, хоч і з почуттям смутку.

Ми зустрілися із суперником, у якого було щось більше, ніж було у нас, тому він пройшов далі. Ми пройдемо цей розділ разом, майбутнє буде яскравим. Дякую португальцям, які були присутні на всіх іграх і підтримували нас!", — написав Леау на своїй сторінці в Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.