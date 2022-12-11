Іспанія

Іспанський хавбек переходив до клубу заради тренера, якого потім звільнили.

Півзахисник Севільї Іско може змінити команду в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Marca з посиланням на Relevo.

За інформацією джерела, цього тижня відбулася зустріч між 30-річним іспанцем та спортивним директором клубу Мончі, після чого між ними виник конфлікт.

Іспанець заявив, що приходив у клуб заради тренера Хулена Лопетегі, якого звільнили у жовтні, а також наважився сказати, що проект клубу зазнає краху.

При цьому наголошується, що Севілья незадоволена ігровою формою Іско, який провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Після 14 турів Севілья посідає лише 18 місце, набравши 11 очок та знаходиться в зоні вильоту іспанської Ла Ліги.