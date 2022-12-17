Італія

Захисник може перебратися в Серію А.

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення оборонної ланки в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб доєднався до перегонів за підписання захисника Айнтрахта Евана Ндіки.

Французький захисник в цьому сезоні відіграв 23 поєдинки, в яких відзначився голом. Transfermarkt оцінює його в 32 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал планує підписати Ндіку наступним літом.