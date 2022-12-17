Захисник може перебратися в Серію А.
Еван Ндіка, getty images
17 грудня 2022, 10:28
Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення оборонної ланки в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб доєднався до перегонів за підписання захисника Айнтрахта Евана Ндіки.
Французький захисник в цьому сезоні відіграв 23 поєдинки, в яких відзначився голом. Transfermarkt оцінює його в 32 мільйони євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал планує підписати Ндіку наступним літом.