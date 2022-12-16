Італія

Зараз футболіст грає на правах оренди за Монцу.

Півзахисник Юве Філіппо Ранокк'я минулого літа перебрався в оренду до Монци, проте вже незабаром знову може змінити клубну прописку. Втім, відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра не уточнює, коли Салернітана хоче придбати гравця.

"Салернітана зацікавлена ​​у півзахиснику Ювентуса Філіппо Раноккьї: зараз він перебуває у Монці на правах оренди, і "б'янкороссі" не хочуть його продавати" — написав журналіст у своєму Твіттері.

Скоріш за все, під словом "продавати" малося на увазі "відпускати", адже гроші з трансферу футболіста має отримати клуб, якому Ранокк'я належить — Ювентус.

У нинішньому сезоні 21-річний центральний хавбек провів у складі Монци 8 матчів, забив 1 м'яч і не віддав жодної гольової передачі.

Нагадаємо, також Салернітана планує підсилитися нападником Верони, який раніше вже грав у складі "морських коників".