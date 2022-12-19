Італія

27-річний футболіст, ймовірно, змінить клуб цієї зими.

Нападник Роми Ельдор Шомуродов близький до зміни клубу, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, 27-річний узбецький футболіст може перейти в Торіно. Все через те, що римляни намагаються розвантажити зарплатну відомість. До того ж Ельдор не зумів стати важливим гравцем для "вовків".

В цьому сезоні Шомуродов провів 8 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Для порівняння: минулого сезону Шомуродов провів 28 матчів у Серії А за Рому, записавши на свій рахунок 3 голи та 4 асисти.

Раніше ми писали, що Рома хоче продовжити контракт зі Смоллінгом.