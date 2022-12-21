ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда повернулась додому після доволі успішного чемпіонату світу.

Головною сенсацією, для когось приємною, для якогось — не дуже, стала збірна Марокко на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Колектив Валіда Реграгуі показав досить якісну гру, вилетівши лише у півфіналі муніаля. У матчі за третю сходинку вони програли Хорватії, але хіба їм хтось з вболівальників може за це щось пред'явити?

Футболісти з тренерським штабом повернулись у Марокко, де у столиці, місті Рабат, їх зустрічали тисячі задоволених вболівальників.

Це нагадувало повернення додому збірної Уругваю у 2010 році, коли футболісти показали свій максимум, а фанати це оцінили.

У Рабаті вболівальники заповнили площі та вишикувалися вздовж проспектів і вулиць, запалюючи фаєри, розмахуючи прапорами, танцюючи під барабани.

Під поліцейський супровід футболісти в автобусі з відкритим верхов, у костюмах, заїхали у місто. Вони махали, слали поцілунки своїм захопленим вболівальникам і робили селфі.

Футболісти не просто так були офіційно одягнені. Автобус прямував до королівського палацу, де король Мухаммед VI чекав на прийом гравців, щоб привітати їх та відсвяткувати їхнє велике та історичне досягнення.

Нагадаємо, що у підсумковому хіт-параді від Football.ua Марокко стало командою-відкриттям ЧС-2022.