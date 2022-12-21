Тести

Квіз про друзів України.

Країни Балтії з перших днів повномасштабного російського вторгнення надали Україні величезну підтримку. Вони передали українській армії частину свого озброєння, прості жителі приймають українських біженців, просто зараз наша країна отримує генератори з Естонії, Литви та Латвії.

Незважаючи на величезну та беззаперечну підтримку країн Балтії, їх ще плутають в Україні. Щоб їх почали розрізняти, ми вирішили внести свою лепту та підготували тест, присвячений футболу в цих трьох країнах. Так, у всіх цих країнах більше культивується баскетбол, а великої футбольної історії ці країни не мають... Хоча як подивитися: можливо, вас здивують деякі досягнення команд із відповідей.

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