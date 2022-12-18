Італія

Голкіпер не змінюватиме клубну прописку.

Сальваторе Сірігу вирішив залишитися у Наполі до кінця сезону, повідомив у своєму Твіттері авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

35-річний голкіпер перебрався на південь Італії з Дженоа влітку цього року, підписавши контракт на 1 рік. Втім, за майже половину сезону Сірігу не провів у футболці "партенопеї" жодного матчу. Алекс Мерет є беззаперечним "номером 1" у складі лідера Серії А.

Відзначимо, що протягом своєї кар'єри Сальваторе також пограв у Палермо, Кремонезе, Анконі, ПСЖ, Севільї, Осасуні і Торіно.

Нагадаємо, вінгером Наполі цікавляться Болонья та Лечче.