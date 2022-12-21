Італія

Причиною усунення можуть бути фінансові махінації, якщо їх буде доведено.

УЄФА може дискваліфікувати туринський Ювентус з єврокубків, якщо місцева прокуратура доведе факт фінансових махінацій. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, зараз прокуратура Туріна займається розслідуванням фінансових порушень "старої синьйори" за останні кілька років.

Також наголошується, що УЄФА у своєму вердикті спиратиметься виключно на висновки місцевих органів.

Дискваліфікація чи інші санкції залежатимуть від ступеня порушень. Ці санкції включають попередження, штрафи та обмеження на виплати призових.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в період пандемії коронавірусу Ювентус таємно виплачував зарплату своїм гравцям, хоча раніше оголосив, що гравці відмовилися від виплат. Зазначалося, що "стара синьйора" виплатила футболістам близько 60 мільйонів євро.