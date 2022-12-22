Бразильські зірки починають тренувальний цикл з командою.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
22 грудня 2022, 16:39
Основні гравці ПСЖ Неймар і Маркіньос повернулися до тренувань після чемпіонату світу. Нагадаємо, Бразилія припинила виступи на Мундіалі на стадії 1/4 фіналу, поступившись Хорватії.
Фото з прибуття зірок парижан опублікував офіційний твіттер команди.
Перша офіційна гра ПСЖ після перерви відбудеться 28 грудня. ПСЖ зіграє зі Страсбургом у рамках Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе повернувся до тренувань через 3 дні після фіналу чемпіонату світу.