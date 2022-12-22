Франция

Бразильські зірки починають тренувальний цикл з командою.

Основні гравці ПСЖ Неймар і Маркіньос повернулися до тренувань після чемпіонату світу. Нагадаємо, Бразилія припинила виступи на Мундіалі на стадії 1/4 фіналу, поступившись Хорватії.

Фото з прибуття зірок парижан опублікував офіційний твіттер команди.

Перша офіційна гра ПСЖ після перерви відбудеться 28 грудня. ПСЖ зіграє зі Страсбургом у рамках Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе повернувся до тренувань через 3 дні після фіналу чемпіонату світу.