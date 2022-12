Основні гравці ПСЖ Неймар і Маркіньос повернулися до тренувань після чемпіонату світу. Нагадаємо, Бразилія припинила виступи на Мундіалі на стадії 1/4 фіналу, поступившись Хорватії.

Фото з прибуття зірок парижан опублікував офіційний твіттер команди.

🔙 @neymarjr and @marquinhos_m5 are back at the Training Center! 👋 pic.twitter.com/hfrz2Zbp3N