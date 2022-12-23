Футболіст змінює клуб.
МАТЕУС КУНЬЯ, GETTY IMAGES
23 грудня 2022, 16:59
Нападник Атлетіко Матеус Кунья написав прощального листа на адресу іспанського клубу.
"У моєму серці завжди буде частина Атлетіко! Мені було комфортно просто тому, що я відчував, що ви дали мені все", — написав футболіст.
Нападник приєднається до англійського Вулвергемптона. Футболіст збірної Бразилії перейде в англійський клуб на правах оренди з правом викупу. Право викупу молодого форварда буде обов'язковим. "Вовки" повинні будуть викласти за футболіста 40-50 мільйонів євро.