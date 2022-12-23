Іспанія

Футболіст змінює клуб.

Нападник Атлетіко Матеус Кунья написав прощального листа на адресу іспанського клубу.

"У моєму серці завжди буде частина Атлетіко! Мені було комфортно просто тому, що я відчував, що ви дали мені все", — написав футболіст.

Нападник приєднається до англійського Вулвергемптона. Футболіст збірної Бразилії перейде в англійський клуб на правах оренди з правом викупу. Право викупу молодого форварда буде обов'язковим. "Вовки" повинні будуть викласти за футболіста 40-50 мільйонів євро.