Італія

Американець може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник Валенсії Юнус Муса, який зарекомендував себе на чемпіонаті світу у складі збірної США, продовжить кар'єру в Інтері, повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, сторони вже почали переговори з приводу переходу гравця. Приблизно трансфер американського півзахисника може коштувати Інтеру 40 мільйонів євро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у послугах 20-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал.