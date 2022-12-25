Американець може продовжити кар'єру в Італії.
ЮНУС МУСА, GETTY IMAGES
25 грудня 2022, 11:44
Півзахисник Валенсії Юнус Муса, який зарекомендував себе на чемпіонаті світу у складі збірної США, продовжить кар'єру в Інтері, повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, сторони вже почали переговори з приводу переходу гравця. Приблизно трансфер американського півзахисника може коштувати Інтеру 40 мільйонів євро.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у послугах 20-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал.