Українець не відзначався результативними діями, але був дуже корисним на полі.
Крістіан Біловар, ФК АЕЛ
25 грудня 2022, 10:20
АЕЛ з Лімасола у матчі 16 туру чемпіонату Кіпру обіграв Олімпіакос Нікосію з рахунком 2:0.
У цьому матчі взяв участь український захисник Крістіан Біловар, орендований у київського Динамо.
21-річний українець не відзначався результативними діями у цій зустрічі, але двічі рятував свою команду у дуже складних ситуаціях.
Спершу на 20 хвилині він заблокував удар суперника з кількох метрів до воріт, а через 15 хвилин він знову врятував, ставши на шляху м'яча перед своїми воротами.
Нинішнього сезону Біловар провів 11 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.
Після 15 турів АЕЛ набрав 21 очко та посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру, де лідирує АПОЕЛ, на рахунку якого 37 балів.