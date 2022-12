АЕЛ з Лімасола у матчі 16 туру чемпіонату Кіпру обіграв Олімпіакос Нікосію з рахунком 2:0.

У цьому матчі взяв участь український захисник Крістіан Біловар, орендований у київського Динамо.

21-річний українець не відзначався результативними діями у цій зустрічі, але двічі рятував свою команду у дуже складних ситуаціях.

Спершу на 20 хвилині він заблокував удар суперника з кількох метрів до воріт, а через 15 хвилин він знову врятував, ставши на шляху м'яча перед своїми воротами.

@aelfc_offiicial defender Kristian Bilovar, on loan from @DynamoKyiv with 2 big blocks last night @ZoryaLondonsk @ukrfut24 @ pic.twitter.com/4I0G4XE5Cy