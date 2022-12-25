Англія

Іспанський фахівець поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував майбутній поєдинок 17 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

"Ми використали перерву, щоб попрацювати, побути разом. Ми їздили в Дубай і працювали над тактичними моментами. Результати товариських матчів, які ми зіграли, не мали значення, але я не люблю програвати. Зараз важливо, як ми можемо використовувати все, що ми зробили.

У понеділок я чекаю на наш найкращий виступ як колективно, так і індивідуально. Приголомшливо знову зустрітися з нашими вболівальниками. Я хочу показати їм, чого ми можемо досягти.

Я почав грати проти Ліверпуля у 2016 році у фіналі Ліги Європи під час їхнього першого сезону з Юргеном Клоппом. Ми виграли дуже добрий матч. З того часу я програю. Я більше не вигравав. Це сильна команда із дивовижною манерою гри. Минулого року я грав проти них із Вільярреалом у півфіналі Ліги чемпіонів, і ми двічі програли.

У День подарунків, гадаю, все буде по-іншому. Вони розпочали чемпіонат із деякими труднощами: у них 22 очки, а у нас 18.

Якщо ми думаємо, що зможемо перемогти їх, можемо бути справді близькими до цього. Якщо покажемо найкращу гру, вважаю, що ми зможемо це зробити. Ми будемо з нашими вболівальниками на нашому стадіоні, і я впевнений, що це буде особливий матч", — наводить слова Емері офіційний сайт Астон Вілли.

Нагадаємо, матч Астон Вілла — Ліверпуль відбудеться завтра, 26 грудня, о 19:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.