Італія

Хорват не хоче повертатись в АПЛ.

Півзахисник Торіно Нікола Влашич, права на якого належать Вест Гему, має намір продовжити виступи в Серії А.

Орендна угода з італійським клубом спливає в кінці сезону, але Торіно хоче викупити його контракт в англійського клубу. Італійці готові заплатити за перехід Влашича 15 мільйонів євро. Про це повідомляє Tuttosport.

У цьому сезоні Влашич зіграв за туринський клуб у 16 матчах, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.

Минулого сезону Влашич провів 36 матчів за "молотобійців" у всіх турнірах: на його рахунку один гол та три результативні передачі.