ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Швед предсказав перемогу Аргентини на Мундіалі.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович вважає, що його колишній одноклубник по Барселоні Ліонель Мессі стане чемпіоном світу зі збірною Аргентини.

"Я думаю, що вже написано, хто переможе. І ви знаєте, кого я маю на увазі. Думаю, Мессі підійме трофей цього разу, це вже написано", — сказав Златан.

У ці хвилини триває перший тайм півфінального матчу чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Хорватією. Пропонуємо долучатись до нашої текстової онлайн-трансляції гри.

Раніше Златан Ібрагімович прокоментував ситуацію Кріштіану Роналду, який наразі знаходиться без клубу.