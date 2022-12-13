Нападник Мілана Златан Ібрагімович вважає, що його колишній одноклубник по Барселоні Ліонель Мессі стане чемпіоном світу зі збірною Аргентини.

"Я думаю, що вже написано, хто переможе.  І ви знаєте, кого я маю на увазі. Думаю, Мессі підійме трофей цього разу, це вже написано", — сказав Златан.

У ці хвилини триває перший тайм півфінального матчу чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Хорватією. Пропонуємо долучатись до нашої текстової онлайн-трансляції гри.

Раніше Златан Ібрагімович прокоментував ситуацію Кріштіану Роналду, який наразі знаходиться без клубу.