Італія

Італієць може повернутись до колишньої команди.

Півзахисник лондонського Челсі Жоржиньйо наступного літа може повернутися до Серії А, інформує Repubblica.

За інформацією джерела, італійський бразилець може перебратись в Наполі, за який хавбек виступав з 2014 по 2018 рік. Челсі не хоче відпускати чемпіона Європи-2020 та запропонував йому новий контракт. Проте 31-річний хавбек бажає повернутись до колишнього клубу.

За час перебування в команді італо-бразилець провів 160 матчів у всіх турнірах і допоміг клубу виграти Кубок Італії та Суперкубок Італії.

Раніше агент гравця прокоментував інтерес зі сторони неаполітанців.