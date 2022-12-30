Іспанія

Іспанський наставник радіє тому факту, що можна залучити польського форварда.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував призупинення рішення Спортивного адміністративного суду дискваліфікувати поляка Роберта Левандовські на три матчі.

"Ми дізналися про це в кінці тренування, коли вже планувалися варіанти враховуючи його відсутність.

Це чудова новина, але дізнатися про це за день до матчу — не найкращий момент.

Чи не знаємо, чи зможе він зіграти проти Атлетіко", — цитує Хаві Relevo.

Барселона зіграє з Атлетіко 8 січня.

Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.