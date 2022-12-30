Головний тренер Барселони Хаві прокоментував призупинення рішення Спортивного адміністративного суду дискваліфікувати поляка Роберта Левандовські на три матчі.

"Ми дізналися про це в кінці тренування, коли вже планувалися варіанти враховуючи його відсутність.

Це чудова новина, але дізнатися про це за день до матчу — не найкращий момент.

Чи не знаємо, чи зможе він зіграти проти Атлетіко", — цитує Хаві Relevo.

Барселона зіграє з Атлетіко 8 січня.

Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.