Іспанський наставник радіє тому факту, що можна залучити польського форварда.
Хаві
30 грудня 2022, 15:59
Головний тренер Барселони Хаві прокоментував призупинення рішення Спортивного адміністративного суду дискваліфікувати поляка Роберта Левандовські на три матчі.
"Ми дізналися про це в кінці тренування, коли вже планувалися варіанти враховуючи його відсутність.
Це чудова новина, але дізнатися про це за день до матчу — не найкращий момент.
Чи не знаємо, чи зможе він зіграти проти Атлетіко", — цитує Хаві Relevo.
Барселона зіграє з Атлетіко 8 січня.
Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.