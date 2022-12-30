Англія

Триразовий чемпіон світу помер напередодні у віці 82 років.

Матчі найближчих турів англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А розпочинатимуться з хвилини мовчання на честь Пеле, що залишив світ напередодні. Про це повідомили у прес-службі чемпіонатів.

В АПЛ це стосується матчів 18 туру, які відбудуться з 30 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року.

Також в АПЛ усі гравці та учасники матчу виходитимуть на поле з чорними жалобними пов'язками.

У Серії А це будуть матчі 16 туру, які пройдуть у середу, 4 січня, а також товариські зустрічі місцевих команд, які відбудуться у найближчі дати.

Нагадаємо, про смерть Пеле стало відомо вчора, 29 грудня. Бразильська легенда футболу померла на 83 році життя. Причиною смерті стало ракове захворювання, з яким Пеле боровся останніми роками свого життя.