Мартінес пов'язує це зі своєю низькою результативністю.
ЛАУТАРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 15:36
Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес підтвердив, що на чемпіонаті світу грає тільки завдяки уколам, які полегшують біль у травмованому гомілкостопі.
"Мені шкода, що мене критикують. Мені робили укол у гомілкостоп, після чого я грав.
Однак тренер Скалоні та мої партнери по команді не дають мені засумувати", – сказав Лаутаро та інтерв'ю Sportitalia.
Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.