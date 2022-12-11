ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мартінес пов'язує це зі своєю низькою результативністю.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес підтвердив, що на чемпіонаті світу грає тільки завдяки уколам, які полегшують біль у травмованому гомілкостопі.

"Мені шкода, що мене критикують. Мені робили укол у гомілкостоп, після чого я грав.

Однак тренер Скалоні та мої партнери по команді не дають мені засумувати", – сказав Лаутаро та інтерв'ю Sportitalia.

Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.