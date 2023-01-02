Італія

Португалець пограв у Турині три роки.

В останні дні 2022 року Кріштіану Роналду офіційно оформив свій перехід до Аль-Насра з Саудівської Аравії. За словами зіркового португальця, він буде радий отримати досвід у новому чемпіонаті.

Втім, видання Relevo оприлюднило цікаву інформацію і щодо минулого п'ятиразового володаря Золотого м'яча, конкретно ж воно стосується його переходу до Ювентуса влітку 2018 року. Як повідомляє джерело, Кріштіану ніколи не був щасливим у Турині настільки ж, як у Мадриді. Роналду почувався погано і дуже довго думав про цей крок. Він шкодував, що вирішив піти з Реалу і обрати Юве.

Відзначимо, що всього за три сезони у складі "б'янконері" легендарний футболіст забив 101 м'яч у 134 поєдинках.

Нагадаємо, що вже стала відома дата дебюту Роналду у новому клубі.