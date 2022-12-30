Італія

Основний форвард Юве вибув через травму.

Форвард Ювентуса Душан Влахович не допоможе своїй команді в найближчих матчах, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, серб не зіграє через травму паха, через яку він сьогодні не брав участь в товариському матчі проти Стандарда (1:1).

Через пошкодження нападник не зіграє в поєдинках із Кремонезе (4 січня), Удінезе (7 січня) та Наполі (13 січня).

Нагадаємо, що два представники АПЛ, Челсі та Арсенал, розглядають можливість підписання Влаховича взимку.