Італія 03 січня 2023, 20:50 Девіс Васкес підписав контракт із Міланом Угода з колумбійським голкіпером розрахована до літа 2026 року. Девіс Васкес, ФК Мілан 03 січня 2023, 20:50 Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Гуарані Девісом Васкесом. Угода з 24-річним колумбійцем розрахована до літа 2026 року. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AC Milan (@acmilan) У складі "росонері" Васкес виступатиме під 77 номером. Минулого сезону Васкес провів 27 поєдинків, з яких лише чотири на нуль за 38 пропущених м'ячів. Команди Гуарани Мілан Джерела ФК Милан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте