Італія

Угода з колумбійським голкіпером розрахована до літа 2026 року.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Гуарані Девісом Васкесом.

Угода з 24-річним колумбійцем розрахована до літа 2026 року.

У складі "росонері" Васкес виступатиме під 77 номером.

Минулого сезону Васкес провів 27 поєдинків, з яких лише чотири на нуль за 38 пропущених м'ячів.