Італія

Цього разу — Уілфрід Стефан Сінго.

Не дивлячись на історично ворожі стосунки між Торіно та Ювентусом, переходи гравців між клубами зі столиці П'ємонта не є дивиною. Можливо, причина цьому у різниці команд у класі.

Черговим трансфером між "биками" і "зебрами" може стати переїзд Улфріда Стефана Сінго — 22-річного правого оборонця "Торо". Про це у своєму Твіттері повідомив авторитетний журналіст із Італії — Ніколо Скіра.

У нинішньому сезоні в активі івуарійця 1 асист у 14 матчах за клуб. Інтерес до нього вже виявляли лондонські гранди та Барселона. Достеменно відомо, що Тоттенгем отримав від Торіно відмову.

Нагадаємо, минулого літа Юве підсилив ще один гравець оборони команди Івана Юрича — Бремер.