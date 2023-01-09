Легендарний італієць може очолити бельгійську команду.
АНДРЕА ПІРЛО, GETTY IMAGES
09 січня 2023, 17:59
Після відставки Робето Мартінеса з посади головного тренера збірної Бельгії керівники національної федерації футболу поки не знайшли йому заміну.
Як повідомляється на TuttoMercatoWeb, серед можливих претендентів розглядають кандидатуру Андреа Пірло. Наразі італієць очолює Фатіх Карагюмрюк, а раніше мав досвід тренерської роботи в Ювентусі.
Нагадаємо, що колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес отримав роботу в збірній Португалії.