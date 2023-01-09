Італія

Легендарний італієць може очолити бельгійську команду.

Після відставки Робето Мартінеса з посади головного тренера збірної Бельгії керівники національної федерації футболу поки не знайшли йому заміну.

Як повідомляється на TuttoMercatoWeb, серед можливих претендентів розглядають кандидатуру Андреа Пірло. Наразі італієць очолює Фатіх Карагюмрюк, а раніше мав досвід тренерської роботи в Ювентусі.

Нагадаємо, що колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес отримав роботу в збірній Португалії.