Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 9 січня 2023 року, 21:45.
Передматчева радість бергамасків, Getty Images
10 січня 2023, 08:50
У понеділок увечері Руслан Маліновський вже ніяк не міг допомогти Аталанті, адже встиг стати гравцем французького Марселя. Втім, бергамаски таки здобули вольову перемогу у матчі з Болоньєю — 2:1.
За підсумками 17 туру чемпіонату Італії "Богиня" розташовується на шості сходинці у таблиці, маючи 31 бал. "Россоблу" наразі — дванадцяті з 19 пунктами в активі.
Відео голів та огляд матчу:
Болонья — Аталанта 1:2
Голи: Орсоліні, 6 — Компейнерс, 47, Гейлунд, 58
Болонья: Скорупський — Лікояніс, Лукумі, Сумаоро, Пош — Домінгес, Медель, Соріано — Фергюсон, Орсоліні, Сансоне
Аталанта: Муссо — Скальвіні, Паломіно, Толої — Пашалич (Бога 46), Руджері, Копмейнерс, Гатебур (Дзаппакоста 46), де Рон — Сапата (Лоуренсо 56), Гейлунд
Попередження: Медель, Лікоянніс, Домінгес — де Рон, Пашалич.