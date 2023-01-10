Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 9 січня 2023 року, 21:45.

У понеділок увечері Руслан Маліновський вже ніяк не міг допомогти Аталанті, адже встиг стати гравцем французького Марселя. Втім, бергамаски таки здобули вольову перемогу у матчі з Болоньєю — 2:1.

За підсумками 17 туру чемпіонату Італії "Богиня" розташовується на шості сходинці у таблиці, маючи 31 бал. "Россоблу" наразі — дванадцяті з 19 пунктами в активі.

Відео голів та огляд матчу:

Болонья — Аталанта 1:2

Голи: Орсоліні, 6 — Компейнерс, 47, Гейлунд, 58

Болонья: Скорупський — Лікояніс, Лукумі, Сумаоро, Пош — Домінгес, Медель, Соріано — Фергюсон, Орсоліні, Сансоне

Аталанта: Муссо — Скальвіні, Паломіно, Толої — Пашалич (Бога 46), Руджері, Копмейнерс, Гатебур (Дзаппакоста 46), де Рон — Сапата (Лоуренсо 56), Гейлунд

Попередження: Медель, Лікоянніс, Домінгес — де Рон, Пашалич.